АМКУ звинувачує "Укртатнафту" в антиринковій поведінці на ринку, де вона не працює - Охріменко

За інформацією ПАТ "Укртатнафта", рішення було підготовлено на базі наявних у розпорядженні компанії внутрішніх тез АМКУ, в яких прямо сказано: "Проект розміру штрафних санкцій УКРТАТНАФТА - 2600000000 грн. Подальші кроки: - ініціювання процедури банкрутства з метою встановлення контролю над Укртатнафта". Антимонопольний комітет України не прийняв до розгляду копії скарг підприємства на протиправні дії посадових осіб АМКУ, спрямованих до Офісу Генерального прокурора і НАБУ 29 березня 2021 року. Аналогічним чином були проігноровані численні експертні висновки на захист позиції ПАТ "Укртатнафта", в яких підтверджується, що підприємство не займається роздрібною торгівлею, не має своїх АЗС і поставляє нафтопродукти за ринковими цінами.

"Співробітники АМКУ, вивчивши ці експертизи за 1 день, вирішили не враховувати їх при винесенні рішення", - розповідають в компанії.

Олександр Охріменко (український економіст, президент Українського аналітичного центру) вважає, що в наявності черговий факт типового державного рейдерства в форматі неправомірного використання адміністративного ресурсу: "Дико читати навіть у внутрішньому документі, підготовленому держслужбовцями формулювання "з метою встановлення контролю". Це поширена практика, коли красивим формулюванням з підручника з корпоративного управління намагаються прикрити, що планується захоплення чужої власності. У наявності й інші класичні ознаки рейдерської атаки - відмова брати до уваги документи, що підтверджують правоту "обвинуваченого", маніпуляції з термінами розгляду документів. Так, і сама фабула справи викликає величезні сумніви: компанію звинувачують в антиринковій поведінці на ринку товарів, на якому вона взагалі не працює! Просто за те, що різні АЗС із задоволенням продають продукцію Кременчуцького НПЗ під брендом Energy".

Експерт пов'язує підозріло високу активність і методи АМКУ з недавньою перемогою "Укртатнафти" в Лондонському суді над російською "Татнафтою".

"Показово, що АМКУ поновив справу 2016 року і так надшвидкісно її розглядає лише за місяць після того, як "Укртатнафта" виграла в Лондоні судовий розгляд за позовом російської "Татнафти". Російські нафтові магнати не шкодують грошей, якщо їм потрібно рішення якогось органу влади, і юрисдикція цього органу значення для них не має. Тому розслідування за статтею "держзрада" виглядає цілком логічним. Цілком можливо, що за всім цим стоїть бажання помсти сторони, яка програла Лондонський суд", - вважає Охріменко.

У ПАТ "Укртатнафта" заявили, що оскаржать рішення АМКУ в судовому порядку, а також, що бачать в діях чиновників ознаки державної зради - навмисної дестабілізації стратегічно важливого для економіки паливного ринку.

"Не дивлячись на це, ПАТ "Укртатнафта" не збирається міняти свої виробничі плани і надалі буде поставляти нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни", - йдеться в офіційному прес-релізі.

Нагадаємо, що ПАТ "Укртатнафта" - єдиний працюючий нафтопереробний завод України, один з постачальників дизельного палива і скрапленого газу танкерами. Минулого тижня в компанії заявили про збільшення обсягів переробки та відсутності підстав для дефіциту палива і зростання цін. В цілому експерти вважають ситуацію на ринку палива напруженою, оскільки в результаті санкцій РНБОУ з 1 квітня 2021 року від поставок в Україну відмовився найбільший імпортер російського дизпалива і зрідженого газу.