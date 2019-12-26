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АМКУ закликав мобільного оператора прибрати з реклами неправдиві дані

АМКУ закликав мобільного оператора прибрати з реклами неправдиві дані

Київ • УНН

 • 11435 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України закликав мобільного оператора lifecell не використовувати у своїй рекламі неправдиві дані та не вводити в оману споживачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Оператори зв’язку ведуть невпинну боротьбу як за утримання абонентів так і за приріст кількості користувачів. Одним з ключових "козирів" у цій боротьбі є якість мобільного інтернету. Оскільки стандарт у основних операторів один і той же – “4G”, то з’являються спроби "домалювати" якість. В нашому випадку – через придуманий “4.5G”, який застосував у своїх рекламних матеріалах оператор lifecell", - сказано у повідомленні.

У зв’язку з цим, Антимонопольний комітет рекомендував мобільному оператору lifecell припинити поширення у рекламі неправдивих даних.

"Припинити поширення у рекламі відомостей щодо надання послуг мобільного Інтернету четвертого покоління у стандарті 4.5G. Інформування споживачів щодо послуг мобільного інтернету четвертого покоління здійснювати у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів. Про результати розгляду АМКУ повідомить у тридцятитиденний термін", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, понад 37 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера.

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