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АМКУ призвал мобильного оператора убрать из рекламы ложные данные

АМКУ призвал мобильного оператора убрать из рекламы ложные данные

Киев  •  УНН

 • 11432 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины призвал мобильного оператора lifecell не использовать в своей рекламе ложные данные и не вводить в заблуждение потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба АМКУ.

"Операторы связи ведут неустанную борьбу как за содержание абонентов так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и то же - "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае - через придуманный "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell", - говорится в сообщении.

В связи с этим, Антимонопольный комитет рекомендовал мобильному оператору lifecell прекратить распространение в рекламе ложных данных.

"Прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного Интернета четвертого поколения в стандарте 4.5G. Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, который не будет вводить в заблуждение потребителей. О результатах рассмотрения АМКУ сообщит в тридцятитиденний срок", - добавляется в сообщении.

Напомним, более 37 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

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