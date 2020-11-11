АМКУ оштрафував на 30 млн грн п’ять виробників "молочки" за неякісне масло

“Комітетом виявлено ряд недобросовісних виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та при цьому називали продукт "маслом“. У деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%. Подібне "немасло“, окрім продажу у магазинах та на оптових ринках, постачалось через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні. Тож йдеться не лише про недобросовісну конкуренцію і неповагу до споживача, а й про загрозу здоров’ю людей”, — йдеться у повідомленні.

Отже, вказали в АМКУ, використовуючи назви “солодковершкове масло” на продукції, що містить немолочні та рослинні жири, виробники поширювали інформацію, яка вводить в оману споживачів. Окрім того, це могло надати їм неправомірні конкурентні переваги.

Зазначається, що 10 листопада рішеннями АМКУ були накладені штрафи на таких виробників:



ТОВ “Богодухівський молзавод” (Харківська обл.) — 20,6 млн грн



ТОВ “Малороганський молочний завод” (Харківська обл.) — 4,4 млн грн



ТОВ “Гайсинський молокозавод” (Вінницька обл.) — 3,6 млн грн



ПП “Сімол” (Київська обл.) — 1 млн грн



Тижнем раніше, 4 листопада 2020 року, Тимчасовою адміністративною колегією Комітету було прийнято рішення стосовно ТОВ “Інтер-Мол” (місто Дніпро), яке, як вказано, вчиняло аналогічні дії. Цій компанії доведеться сплатити до бюджету 968 тис. грн.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило методичні рекомендації щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.