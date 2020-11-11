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АМКУ оштрафовал на 30 млн грн пять производителей "молочки" за некачественное масло

АМКУ оштрафовал на 30 млн грн пять производителей "молочки" за некачественное масло

Киев  •  УНН

 • 18344 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал пять производителей некачественного масла на 30 млн грн. Содержание растительных жиров в их продукции достигало 90-100%, а свое "немасло" они отправляли в школы и детсады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Подобное "немасло", помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялось через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы. Поэтому речь идет не только о недобросовестной конкуренции и неуважению к потребителю, но и об угрозе здоровью людей", - говорится в сообщении.

Итак, указали в АМКУ, используя названия "сладкосливочное масло" на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества.

Отмечается, что 10 ноября решениями АМКУ были наложены штрафы на таких производителей:

  • ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.) - 20,6 млн грн
  • ООО "Малороганский молочный завод" (Харьковская обл.) - 4,4 млн грн
  • ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.) - 3,6 млн грн
  • ЧП "Симол" (Киевская обл.) - 1 млн грн

Неделей ранее, 4 ноября 2020 года, Временной административной коллегией Комитета было принято решение по ООО "Интер-Мол" (город Днепр), которое, как указано, совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило методические рекомендации относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

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