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Американці зможуть продавати біткоіни через мобільний додаток

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Жителі 50 американських штатів отримали можливість купувати і продавати біткіни через додаток Cash App від постачальника платіжних рішень Square. Про це повідомляє галузеве видання sirius-crypto, передає УНН.

Американці зможуть продавати біткоіни через мобільний додаток

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Відзначається, що в січні Square зробила покупку і продаж біткоїну доступною майже для всіх громадян США, за винятком Вайомінгу, Нью-Йорка і ще двох штатів, де регулювання сфери особливо суворе.

"Однак уже в червні компанія Square отримала BitLicense - спеціальну ліцензію, що дозволяє вести діяльність в штаті Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що аудиторія Square стрімко росла, незважаючи на глибоке падіння капіталізації ринку криптовалюти.

"Так, за травень-червень число користувачів Cash App збільшилася на 4 млн осіб. Разом з клієнтською базою росли і доходи компанії, в тому числі і від операцій з криптовалютою", - йдеться в повідомленні.

Очолює стартап Square CEO соцмережі Twitter Джек Дорсі. Помітно, що раніше він заявляв, що інтернет потребує власної нативной криптовалюти, якою може виявитися біткоіни.

Нагадаємо, що зовсім недавно Генеральний директор американського фінансового холдингу JPMorgan Джеймі Даймон виступив з критикою в бік біткоіну, назвавши таку валюту шахрайської і нецікавою.

Україна тим часом все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалюти.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалюти в країні. В НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і "сирими".

Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і його похідних" він включив свою цивільну дружину - Анастасію Байбородіну. Тоді, колеги по радикальній фракції розкритикували останнього "за протягування знайомої" в списки законодавців.

Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим.

А генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський і зовсім заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.

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