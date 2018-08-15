Американцы смогут продавать биткоины через мобильное приложение

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Отмечается, что в январе Square сделала покупку и продажу биткоина доступной почти для всех граждан США, за исключением Вайоминга, Нью-Йорка и еще двух штатов, где регулирование сферы особенно строгое.

"Однако уже в июне компания Square получила BitLicense — специальную лицензию, позволяющую вести деятельность в штате Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аудитория Square стремительно росла, невзирая на глубокое падение капитализации рынка криптовалют.

"Так, за май-июнь число пользователей Cash App увеличилось на 4 млн человек. Вместе с клиентской базой росли и доходы компании, в том числе и от операций с криптовалютой", - говорится в сообщении.

Возглавляет стартап Square CEO соцсети Twitter Джек Дорси. Приметно, что ранее он заявлял, что интернет нуждается в собственной нативной криптовалюте, которой может оказаться биткоин.

Напомним, что совсем недавно Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной.

Украина тем временем все еще не определилась в вопросе регулирования криптовалют.

В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и “сырыми”.

Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил свою гражданскую жену — Анастасию Байбородину. Тогда, коллеги по радикальной фракции раскритиковали последнего “за протягивание знакомой” в списки законодателей.

Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным.

А генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский и вовсе заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.