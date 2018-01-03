Американці пожертвують частину лотерейного виграшу на розплідник для собак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Американська пара вирішила пожертвувати частину лотерейного виграшу на розплідник для собак, передає УНН з посиланням на видання NBC4 Columbus.
Повідомляється, що чоловік і дружина, які представилися американським ЗМІ як "мама і тато Бетсі", виграли в американську лотерею 50 тис. дол. Пара вирішила пожертвувати американському розпліднику "Клуб Шипперке" частину від виграних грошей.
"Це пожертвування - пам'ять про щеня Бетсі, яке недавно померло", - розповіли вони.
Як повідомляв УНН, лотереї грають важливу соціальну роль у будь-якому суспільстві. Наприклад, завдяки українським лотерейним гравцям були зібрані кошти на будівництво спортивного комплексу - льодової арени "Льодограй" (м. Богуслав Київської області).
Оператор державних лотерей "М.С.Л." відкрив цей центр в 2014 році, а вже сьогодні його вихованці - звичайні діти і підлітки - стали переможцями багатьох регіональних, національних і міжнародних змагань. Льодова арена також стала однією з головних майданчиків країни для тренувань професійних команд з хокею та фігурного катання.
"М.С.Л." був також офіційно визнаний платником військового збору №1 у країні. Значні кошти на фінансування української армії були зібрані також завдяки гравцям у лотерею.