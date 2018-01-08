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Американський центровий "Будівельника" перейшов до литовського БК "Вітаутас"

Київ • УНН

 • 10661 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Американський центровий Кервін Брістол, який починав нинішній сезон в київському “Будівельнику”, змінив клубну прописку, передає УНН з посиланням на сайт нового клубу “бігмена”.

Американський центровий "Будівельника" перейшов до литовського БК "Вітаутас"

Новим колективом американця став литовський БК “Вітаутас” в якому виступає розігруючий захисник збірної України Денис Лукашов, а також брати зіркового новачка клубу НБА “Лос-Анджелес Лейкерс” Лонзо Болла — Ламело і Ліанджело.

Примітно, що “Вітаутас” має тільки 4 виграші при 14 поразках і поділяє останні 9-10 місця в чемпіонаті Литви.

Варто відзначити, що у нинішньому сезоні Брістол за київський клуб провів 14 матчів, в яких набирав 3,4 очок, 5,7 підбирань і 1,5 блок-шотів.

Нагадаємо, що американський розігруючий “будівелів” Філдс також покинув команду заради виступу у Литві.

Як повідомляв УНН, Брістол був одним із п’яти гравців “Будівельника”, які порушили режим та відмовились їхати з клубом на матч Кубку країни.

Українські Національні Новини

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