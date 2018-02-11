Американський сноубордист став володарем першого "золота" в другий день ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Перший комплект нагород за 11-те лютого на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пчьончхані був розіграний серед чоловіків в сноуборді у дисципліні слоупстайл. Про це інформує УНН з посиланням на сайт pyeongchang 2018.
У фінальному заїзді приймали участь 12 спортсменів, серед яких виявилося одразу 4-ро норвежців, однак жодному з них не вдалося потрапити до призерів.
Найкращий результат в 87,16 бали продемонстрував представник США Редмонд Джерард. Уродженець Канади Макс Перрот (86,00) завоював "срібло".
На других Іграх поспіль бронзову нагороду здобув канадець Марк Макморріс (85,20).
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Варто відзначити, що Джерард став наймолодшим володарем "золота" в історії зимових Олімпійських ігор. На момент здобуття медалі американцеві було 17 років та 227 днів.
Зауважимо, що США стала найчисельнішою командою ОІ — беруть участь 242 спортсмена, далі йде Канада — 226 осіб. Господар Південна Корея має персональний рекорд за кількістю своїх спортсменів — 1444, які змагатимуться у всіх 15 видах спорту.