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Американський сенатор зажадав перевірити продаж маєтку Трампа російському бізнесменові

Американський сенатор зажадав перевірити продаж маєтку Трампа російському бізнесменові

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сенатор Рон Вайден звернувся до Мінфіну США з проханням надати документи по угоді про продаж маєтку, що належав Дональду Трампу, російському бізнесменові Дмитру Риболовлєву. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

У 2004 році, зазначається у зверненні Вайда, Трамп придбав маєток в Палм-Біч, штат Флорида, за 41,35 мільйона доларів. Через чотири роки нерухомість була продана компанії, власником якої є Риболовлєв, за 95 мільйонів доларів.

“Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією”, — повідомив Вайден.

Маєток у Палм-Біч, вказує CNN, пізніше був розділений компанією Риболовлєва на три частини, дві з яких були продані за 37 мільйонів доларів і 34,34 мільйона доларів відповідно.

Трамп раніше публічно визнавав факт продажу маєтку Риболовлєву за значно вищою ціною, ніж він купив його сам. І Трамп, і Риболовлєв підкреслювали, що мова йде виключно про бізнес, і один з одним вони ніколи не зустрічалися.

Як повідомляв УНН, Палата представників США прийняла новий бюджет.

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