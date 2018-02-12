Американський сенатор зажадав перевірити продаж маєтку Трампа російському бізнесменові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сенатор Рон Вайден звернувся до Мінфіну США з проханням надати документи по угоді про продаж маєтку, що належав Дональду Трампу, російському бізнесменові Дмитру Риболовлєву. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
У 2004 році, зазначається у зверненні Вайда, Трамп придбав маєток в Палм-Біч, штат Флорида, за 41,35 мільйона доларів. Через чотири роки нерухомість була продана компанії, власником якої є Риболовлєв, за 95 мільйонів доларів.
“Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією”, — повідомив Вайден.
Маєток у Палм-Біч, вказує CNN, пізніше був розділений компанією Риболовлєва на три частини, дві з яких були продані за 37 мільйонів доларів і 34,34 мільйона доларів відповідно.
Трамп раніше публічно визнавав факт продажу маєтку Риболовлєву за значно вищою ціною, ніж він купив його сам. І Трамп, і Риболовлєв підкреслювали, що мова йде виключно про бізнес, і один з одним вони ніколи не зустрічалися.
Як повідомляв УНН, Палата представників США прийняла новий бюджет.