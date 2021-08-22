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17 березня, 19:38 • 104003 перегляди

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17 березня, 18:58 • 133973 перегляди

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17 березня, 09:17 • 181377 перегляди

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Американський літак збив безпілотник в Сирії

Американський літак збив безпілотник в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Винищувач коаліції, очолюваної США, збив безпілотник в східній частині Сирії після того, як безпілотний літак був визнаний загрозою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Літаки коаліції успішно вступили в бій і розгромили безпілотні літальні апарати за допомогою авіасполучення поблизу місця підтримки місії “Зелене село”, — сказав представник коаліції полковник армії США Уейн Маротто.

Минулого місяця Пентагон заявив, що глибоко стурбований атаками на американський персонал у Сирії та Іраку після того, як на американських дипломатів та військовослужбовців було завдано трьох ракетно -безпілотних ударів, у результаті яких поранено двох американських військовослужбовців.

Доповнення

В даний час велика частина сирійських провінцій Хасеке, Дейр-ез-Зор і Ракка контролюються “Демократичними силами Сирії” (ДСС, SDF) — коаліцією, що складається з курдських, арабських і ассирійських ополчень. США надають їм допомогу. При цьому з 2015 року США створили в цьому районі дев’ять баз: чотири поруч з нафтовими родовищами в Дейр-ез-Зорі і п’ять — у Хасеке.

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