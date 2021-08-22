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Американский самолет сбил беспилотник в Сирии

Американский самолет сбил беспилотник в Сирии

Киев  •  УНН

 • 31161 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Истребитель коалиции, возглавляемой США, сбил беспилотник в восточной части Сирии после того, как беспилотный самолет был признан угрозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Самолеты коалиции успешно вступили в бой и разгромили беспилотные летательные аппараты с помощью авиасообщение вблизи места поддержки миссии” Зеленое село “, - сказал представитель коалиции полковник армии США Уэйн Маротта.

В прошлом месяце Пентагон заявил, что глубоко обеспокоен атаками на американский персонал в Сирии и Ираке после того, как на американских дипломатов и военнослужащих был нанесен трех ракетно -безпилотних ударов, в результате которых ранены два американских военнослужащих.

Дополнение

В настоящее время большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка контролируются “демократическим силам Сирии” (ДСС, SDF) — коалицией, состоящей из курдских, арабских и ассирийских ополчений. США оказывают им помощь. При этом с 2015 года США создали в этом районе девять баз: четыре рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и пять — в Хасеке.

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