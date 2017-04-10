Американський літак виконає спостережний політ над Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Американський літак ОС-135Б з 10 по 14 квітня виконає спостережний політ над територією Росії в рамках договору з відкритого неба, повідомив начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У період з 10 по 14 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США і Чехії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б”, — сказав він.
Також С.Рижков зазначив, що в ході виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і порядок застосування передбаченої договором апаратури спостереження.
Крім того він уточнив, що “літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї. Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоаппарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених договором”.