Американський есмінець з ракетами "Томагавк" увійшов в Середземне море

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Есмінець USS Winston S. Churchill приєднався до середземноморської угруповання кораблів ВМС США. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення командування 6-го флоту Сполучених Штатів.

“Есмінець USS Winston S. Churchill класу Arleigh Burke увійшов в зону відповідальності 6-го флоту США 10 квітня. Його розміщення направлено на забезпечення інтересів США на морі, збільшення стабільності в регіоні і підтримку морської присутності в зоні дії 6-го флоту”, - йдеться в повідомленні. 6-й флот ВМС США дислокується в Середземному морі. У зону його відповідальності також входить сирійське узбережжя.

У Twitter ВМС США 5 квітня повідомлялося про відбуття есмінця з військово-морської бази Норфолк на Атлантичному узбережжі Сполучених Штатів. На той момент його метою називали розгортання в зоні відповідальності 5-го флоту, що базується в Індійському океані.

Висування есмінця з порту відбулося до того, як президент США Дональд Трамп в своєму Twitter попередив про готовність завдати ракетних ударів по Сирії. Вже після цього оголошення, 11 квітня, базу Норфолк покинуло авіаносне ударне з’єднання на чолі з авіаносцем USS Harry S. Truman.

Як повідомляв УНН, опубліковано відео виходу першого американського авіаносця на Близький Схід.

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