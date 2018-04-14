Американський есмінець з ракетами "Томагавк" увійшов в Середземне море
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Есмінець USS Winston S. Churchill приєднався до середземноморської угруповання кораблів ВМС США. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення командування 6-го флоту Сполучених Штатів.
“Есмінець USS Winston S. Churchill класу Arleigh Burke увійшов в зону відповідальності 6-го флоту США 10 квітня. Його розміщення направлено на забезпечення інтересів США на морі, збільшення стабільності в регіоні і підтримку морської присутності в зоні дії 6-го флоту”, - йдеться в повідомленні. 6-й флот ВМС США дислокується в Середземному морі. У зону його відповідальності також входить сирійське узбережжя.
У Twitter ВМС США 5 квітня повідомлялося про відбуття есмінця з військово-морської бази Норфолк на Атлантичному узбережжі Сполучених Штатів. На той момент його метою називали розгортання в зоні відповідальності 5-го флоту, що базується в Індійському океані.
Висування есмінця з порту відбулося до того, як президент США Дональд Трамп в своєму Twitter попередив про готовність завдати ракетних ударів по Сирії. Вже після цього оголошення, 11 квітня, базу Норфолк покинуло авіаносне ударне з’єднання на чолі з авіаносцем USS Harry S. Truman.
Як повідомляв УНН, опубліковано відео виходу першого американського авіаносця на Близький Схід.