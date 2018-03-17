Американка українського походження стала двократною чемпіонкою Паралімпіади

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Восьмий змагальний день лижних перегонів Паралімпійських ігор закінчився розіграшем комплекту нагороду серед сидячих лижниць, передає кореспондент УНН.

Уродженка Хмельницького, яка нині захищає кольори США — Оксана Мастерс, виборола перемогу з результатом 16:42 хв.

Срібною призеркою стала німкеня Андреа Ескау +11,5 с. Представниця нейтральних параолімпійських атлеток Марта Зайнулліна третя +43,4 с.

Зауважимо, що Мастерс народилася в 1989-му році у місті Хмельницький, але в семирічному віці її усиновила дипломований лікар-логопед з США Гей Мастерс.

Нагадаємо, що Мастерс здобувала перше “золото” Паралімпіади у спринті на дистанції 1,5 км.

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