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Американка із Львівщини презентує Модель ООН

Американка із Львівщини презентує Модель ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У Львові, у п'ятницю, 3 серпня, американка з Львівщини, Анастасія Шибітов, презентуватиме Модель ООН, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Під час своєї презентації Анастасія розповість про те, що таке Модель ООН, ознайомить з перевагами реалізації програми Моделі ООН в освітніх установах.

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Окрім того, у межах презентації вона ознайомить присутніх з тим як розпочати програму модель ООН у школі, про можливість встановлення міжнародних зв'язків з її школою через програму Модель ООН та про способи розширення вашої шкільної англійської програми в рамках Модель ООН.

Подія відбудеться у Львівському обласному молодіжному центрі о 16:30.

Українські Національні Новини

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