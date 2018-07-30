Американка із Львівщини презентує Модель ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Львові, у п'ятницю, 3 серпня, американка з Львівщини, Анастасія Шибітов, презентуватиме Модель ООН, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Під час своєї презентації Анастасія розповість про те, що таке Модель ООН, ознайомить з перевагами реалізації програми Моделі ООН в освітніх установах.
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Окрім того, у межах презентації вона ознайомить присутніх з тим як розпочати програму модель ООН у школі, про можливість встановлення міжнародних зв'язків з її школою через програму Модель ООН та про способи розширення вашої шкільної англійської програми в рамках Модель ООН.
Подія відбудеться у Львівському обласному молодіжному центрі о 16:30.