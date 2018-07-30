Американка из Львовской области представит Модель ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Во Львове, в пятницу, 3 августа, американка из Львовской области, Анастасия Шибитов, представит Модель ООН, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Во время своей презентации Анастасия расскажет о том, что такое Модель ООН, ознакомит с преимуществами реализации программы Модели ООН в образовательных учреждениях.
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Кроме того, в рамках презентации она ознакомит присутствующих с тем как начать программу модель ООН в школе, о возможности установления международных связей с ее школой через программу Модель ООН и о способах расширения вашей школьной английской программы в рамках Модель ООН.
Событие состоится во Львовском областном молодежном центре в 16:30.