Американка из Львовской области представит Модель ООН

Во время своей презентации Анастасия расскажет о том, что такое Модель ООН, ознакомит с преимуществами реализации программы Модели ООН в образовательных учреждениях.

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Кроме того, в рамках презентации она ознакомит присутствующих с тем как начать программу модель ООН в школе, о возможности установления международных связей с ее школой через программу Модель ООН и о способах расширения вашей школьной английской программы в рамках Модель ООН.

Событие состоится во Львовском областном молодежном центре в 16:30.