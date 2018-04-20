Американець зірвав лотерейний куш розміром в 1 млн дол. вдруге за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Житель американського штату Массачусетс вдруге за рік виграв в лотерею 1 млн дол., передає УНН з посиланням на UPI.
Відзначається, що свій перший мільйон в лотерею американець виграв 10 січня. Другий - за всього декілька місяців, в середині квітня поточного року.
За існуючими правилами, магазин, де був придбаний лотерейний білет, отримає комісію в розмірі 1% від суми виграшу, що дорівнює 10 тис. дол.
Нагадаємо, українці за тиждень зірвали два джекпоти лотереї "Спортпрогноз". Все, що їм потрібно було для перемоги - правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.