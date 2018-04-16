Американець виграв півмільярда доларів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. 47-річний житель американського штату Нью-Джерсі Річард Уол виграв 533 млн дол. в лотерею "Mega Millions", передає УНН з посиланням на WBTV.
Таким чином, Уол зірвав найбільший в історії американського штату Нью-Джерсі джекпот.
Виграш розділив життя американця на "до" і "після". Раніше Уол працював менеджером в одній з американських компаній продавцем продовольчих товарів. Тепер він володар багатомільйонного виграшу і безробітний, жартує переможець лотереї.
Щасливчик вирішив отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків виграш Уола становитиме 220,7 млн дол.
Також наголошується, що білети американської лотереї Mega Millions продаються в 44 штатах, в окрузі Колумбія і на Віргінських островах. Виграш в 533 млн дол. є четвертим за величиною в історії лотереї.
Нагадаємо, українці за тиждень зірвали два джекпоти лотереї "Спортпрогноз". Все, що їм потрібно було для перемоги - правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.