Amazon тестує відеодзвінки для перевірки благонадійності продавців

За даними агентства, Amazon хоче таким чином підвищити ефективність боротьби з фальсифікацією, так як знайомитися очно з потенційними продавцями загрожує поширенням COVID-19. На компанію неодноразово покладали відповідальність за те, що вона не здатна припинити торгівлю підробленою продукцією на своїй платформі.

Відповідно до публікації, Amazon приступила до випробувань системи ще в лютому. Співробітники компанії в режимі відеоконференції провели ознайомчі бесіди з понад 1 тис. продавців в США, Китаї, Великобританії та Японії.

Компанія Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, була заснована в США в 1994 році підприємцем Джеффом Безос. Від продажу книг і музичних платівок корпорація поступово перейшла до торгівлі відеозаписами, відеоіграми і побутовою електронікою, а також першою в США запропонувала користувачам свого сайту послугу платного скачування фільмів з можливістю їх перегляду без підключення до інтернету.

Нагадаємо, у США працівники Amazon страйкували, вимагаючи посилені заходи безпеки через коронавірус.