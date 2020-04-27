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Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов

Amazon тестирует видеозвонки для проверки благонадежности продавцов

Киев  •  УНН

 • 14788 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon проводит испытания системы видеозвонков, предназначенной для проверки личности, добропорядочности и благонадежности желающих продавать товары на платформе этой американской компании. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters, передает УНН.

По данным агентства, Amazon хочет таким образом повысить эффективность борьбы с фальсификацией, так как знакомиться очно с потенциальными продавцами грозит распространением COVID-19. На компанию неоднократно возлагали ответственность за то, что она не способна прекратить торговлю поддельной продукцией на своей платформе.

Согласно публикации, Amazon приступила к испытаниям системы еще в феврале. Сотрудники компании в режиме видеоконференции провели ознакомительные беседы с более 1 тыс. продавцов в США, Китае, Великобритании и Японии.

Компания Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Напомним, в США работники Amazon бастовали, требуя усиленные меры безопасности из-за коронавируса.

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