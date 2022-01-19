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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68919 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Amazon опублікував перший тизер серіалу "Володар кілець"

Amazon опублікував перший тизер серіалу "Володар кілець"

Київ • УНН

 • 34821 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Amazon випустила перший тизер-трейлер майбутньої серії "Володар кілець", а також офіційну назву та підтвердження дати виходу у 2022 році, інформує УНН.

Деталі

"Володар кілець: Кільце влади" вийде на Amazon Prime 2 вересня цього року.

Трейлер не надто багато розкриває деталей, але нагадує глядачам, що дія цього нового серіалу відбувається задовго до подій книг та фільмів. Замість Фродо та Братства "Кільце Влади" розповість про пригоди зовсім іншої групи героїв і покаже, як було викуто страшне Кільце Влади.

"Майбутній серіал Amazon Studios вперше виводить на екрани героїчні легенди про легендарну Другу епоху історії Середзем'я, - йдеться в офіційному синопсисі. - Ця епічна драма розгортається за тисячі років до подій "Хоббіта" та "Володаря кілець" Дж. Р. Р. Толкіна і перенесе глядачів у епоху, коли зароджувалися великі держави, королівства височіли до слави і падали в руїни, малоймовірні герої були випробувані, надія висіла на найтонших нитках, і найбільший лиходій, що коли-небудь вийшов з-під пера Толкіна, загрожував занурити весь світ у пітьму".

Цитата

"Почавшись за часів відносного світу, серіал розповідає про безліч персонажів, як знайомих, так і нових, які протистоять довгоочікуваному відродженню зла в Середзем'ї. Від найтемніших глибин Туманних гір до величних лісів столиці ельфів Ліндона до захоплюючого духу острівного королівства Нуменор, до дальніх куточків карти, ці королівства і персонажі залишать спадщину, яка житиме ще довго після їхнього відходу".

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