Amazon опубликовал первый тизер сериала "Властелин колец"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Amazon выпустила первый тизер-трейлер будущей серии "Властелин колец", а также официальное название и подтверждение даты выхода в 2022 году, информирует УНН.
Детали
"Властелин колец: Кольцо власти" выйдет на Amazon Prime 2 сентября этого года.
Трейлер не слишком много раскрывает деталей, но напоминает зрителям, что действие этого нового сериала происходит задолго до событий книг и фильмов. Вместо Фродо и Братства "Кольцо Власти" расскажет о приключениях совсем другой группы героев и покажет, как было сделано страшное Кольцо Власти.
"Будущий сериал Amazon Studios впервые выводит на экраны героические легенды о легендарной второй эпохе истории Средиземья, - говорится в официальном синопсисе. - Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина и перенесет зрителей в эпоху, когда зарождались крупные государства, королевства возвышались до славы и падали в руины, маловероятные герои были испытаны, надежда висела на тончайших нитях, и самый большой злодей, который когда-либо вышедший из-под пера Толкина, грозящий погрузить весь мир во тьму".
Цитата
"Начавшись во времена относительного мира, сериал рассказывает о множестве персонажей, как знакомых, так и новых, которые противостоят долгожданному возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Туманных гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона до захватывающего духа островного королевства Нуменор, до дальних уголков карты, эти королевства и персонажи оставят наследство, которое будет жить еще долго после их ухода".