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15 марта, 19:03 • 106348 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142535 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123038 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116603 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104579 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101339 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92505 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123766 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127190 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127283 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Amazon опубликовал первый тизер сериала "Властелин колец"

Amazon опубликовал первый тизер сериала "Властелин колец"

Киев • УНН

 • 34819 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Amazon выпустила первый тизер-трейлер будущей серии "Властелин колец", а также официальное название и подтверждение даты выхода в 2022 году, информирует УНН.

Детали

"Властелин колец: Кольцо власти" выйдет на Amazon Prime 2 сентября этого года.

Трейлер не слишком много раскрывает деталей, но напоминает зрителям, что действие этого нового сериала происходит задолго до событий книг и фильмов. Вместо Фродо и Братства "Кольцо Власти" расскажет о приключениях совсем другой группы героев и покажет, как было сделано страшное Кольцо Власти.

"Будущий сериал Amazon Studios впервые выводит на экраны героические легенды о легендарной второй эпохе истории Средиземья, - говорится в официальном синопсисе. - Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина и перенесет зрителей в эпоху, когда зарождались крупные государства, королевства возвышались до славы и падали в руины, маловероятные герои были испытаны, надежда висела на тончайших нитях, и самый большой злодей, который когда-либо вышедший из-под пера Толкина, грозящий погрузить весь мир во тьму".

Цитата

"Начавшись во времена относительного мира, сериал рассказывает о множестве персонажей, как знакомых, так и новых, которые противостоят долгожданному возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Туманных гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона до захватывающего духа островного королевства Нуменор, до дальних уголков карты, эти королевства и персонажи оставят наследство, которое будет жить еще долго после их ухода".

Украинские Национальные Новости

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