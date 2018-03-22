Алкогольні пристрасті світових лідерів: вино тримає першість

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Вино є фаворитом у списку улюблених алкогольних напоїв світових лідерів, передає УНН.

Королева Британії Єлизавета II вважає алкоголь особистим секретом довголіття.

Щодня Єлизавета II вживає 4 алкогольні напої: до ланчу вона любить випити джин з лимоном і льодом, під час обіду — келих вина, ввечері — сухий мартіні. А закінчує свій день королева келихом ексклюзивного шампанського.

Також Єлизавета II щодня дотримується дієти. Її денний раціон включає в себе досить прості і поживні продукти, такі як риба, овочі і цільнозернові пластівці.

Президент Франції Еммануель Макрон випиває по два келихи вина в день — за обідом та за вечерею.

І хоча французькі лікарі були стурбовані зізнанням президента, Е.Макрон запевнив, що знається на вині та не зловживає продуктом.

Колишній президент США Барак Обама теж полюбляє вино.

У ресторанах Барак Обама і його дружина Мішель замовляють червоне вино, а іноді — мартіні.

Як повідомляв УНН, українці стали більше пити вина. При цьому якість вітчизняних напоїв не поступається чилійським і аргентинським винам, запевняють фахівці.

Відзначимо, що українські виробники вина мають хороший потенціал для виходу на міжнародні ринки. Для цього, за словами учасників ринку, їм потрібна стабільна податкова політика і хоча б мінімальна підтримка з боку держави.

А вже сьогодні українське вино Мадера від бренду Коктебель потрапило в рейтинг кращих вин світу.

Українські Національні Новини

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