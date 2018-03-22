Алкогольные пристрастия мировых лидеров: вино держит первенство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вино является фаворитом в списке любимых алкогольных напитков мировых лидеров, передает УНН.
Королева Елизавета II считает алкоголь личным секретом долголетия.
Ежедневно Елизавета II принимает 4 алкогольных напитка: до ланча она любит выпить джин с лимоном и льдом, во время обеда - бокал вина, вечером - сухой мартини. А заканчивает свой день королева бокалом эксклюзивного шампанского.
Также Елизавета II ежедневно придерживается диеты. Ее дневной рацион включает в себя довольно простые и питательные продукты, такие как рыба, овощи и цельнозерновые хлопья.
Президент Франции Эммануэль Макрона выпивает по два бокала вина в день - за обедом и за ужином.
И хотя французские врачи были обеспокоены признанием президента, Э.Макрон заверил, что разбирается в вине и не злоупотребляет продуктом.
Бывший президент США Барак Обама тоже любит вино.
В ресторанах Барак Обама и его супруга Мишель заказывают красное вино, а иногда - мартини.
Как сообщал УНН, украинцы стали больше пить вина. При этом качество отечественных напитков не уступает чилийским и аргентинским винам, уверяют специалисты.
Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участников рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства.
А уже сегодня украинское вино Мадера от бренда Коктебель попало в рейтинг лучших вин мира.