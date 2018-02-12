Алкоголь подорожчав більш ніж на 11%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За рік в Україні ціни на алкогольні напої зросли на 11,4%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Зазначається, що у січні 2018 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, ціни на алкогольні напої зросли на 11,4%. За місяць алкоголь в Україні подорожчав на 0,5%.
Водночас, ціни на тютюнові вироби в Україні за рік зросли на 35,6%, за місяць - на 1,6%.
Додамо, що ціни на споживчі товари протягом року (січень 2017 - січень 2016 рр) в Україні зросли на 14,1%, за місяць - на 1,5%.
Нагадаємо, раніше в НБУ спрогнозували, що і цього року ціни на алкогольну продукцію виростуть на 11%. Однак, деякі експерти із такими перспективами не згодні, і запевняють, що подорожчання може й не відбутися.
Зазначимо, що зростання цін на алкогольні напої стимулює розвиток тіньового сегмента ринку. І за даними журналіста О. Дубинського, низка чиновників у владі в цьому зацікавлені. За право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра, переконує він.