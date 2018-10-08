Алкоголь і сигарети в Україні подорожчали на 12% - статистика

При цьому, за рік (серпень 2018 до серпня 2017) алкоголь і сигарети подорожчали на 17,9%, за місяць (серпень 2018 до липня 2018) - на 0,9%.

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Загалом, з початку року в Україні споживчі ціни зросли на 3,6%, за рік - на 9%.

Як писав УНН, в Україні з 2 жовтня подорожчали спиртні напої внаслідок перегляду Кабміном мінімальних роздрібних цін на горілку, вино і коньяки.

Крім того, уряд ініціював підняття алкогольних акцизів на 9%. Остаточне рішення з цього приводу має ухвалити парламент. Відповідний законопроект поки знаходиться на розгляді в податковому комітеті ВРУ.