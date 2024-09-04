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Алгоритм дій при зникненні дитини: поради від поліції

Київ • УНН

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Поліція надала покрокову інструкцію дій у разі зникнення дитини. Рекомендації включають негайне звернення до поліції, збереження спокою та активний пошук із залученням близьких.

Алгоритм дій у критичній ситуації, якщо зникла дитина. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя, передає УНН.

Деталі

Зникнення дитини – це серйозна ситуація, що може статися в будь-який момент. Щоб швидко та ефективно реагувати на такі випадки, слід дотримуватися наступного алгоритму дій:

1.     Негайно зателефонуйте 102/112. Чим швидше ви повідомите про зникнення дитини, тим швидше розпочнеться пошукова операція.

2.     Не піддавайтесь паніці. Зберігайте спокій, контролюйте свої емоції та організовано дійте.

3.     Зателефонуйте всім, хто може мати інформацію про місцезнаходження дитини, включаючи родичів, друзів та сусідів.

4.     Спробуйте самостійно або за допомогою родичів розшукати дитину. Під час пошуків хтось має залишатися вдома на випадок, якщо дитина повернеться.

5.     Якщо дитина зникла в громадському місці, наприклад, у торговому центрі, зверніться до служби охорони або попросіть допомоги через гучномовець.

6.     Встановіть місце знаходження через оператора мобільного зв’язку, якщо у дитини є телефон і функція відстеження активована.

При повідомленні про зникнення необхідно вказати:

- Ім’я дитини та її вік.

- Адресу проживання та місце навчання.

- Приблизний час зникнення.

- Опис одягу, в якому була одягнена дитина.

- Актуальне фото дитини.

Також важливо пам'ятати, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання законодавчих обов’язків щодо забезпечення життя, навчання та виховання дітей може призвести до попередження або накладення штрафу.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП

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