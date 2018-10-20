"Алавес" виграв п'ятий матч та очолив іспанську Прімеру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Дев’ятий тур чемпіонату Іспанії з футболу стартував баталією у Віго, де місцевий ФК “Сельта” поступився “Алавесу”, передає кореспондент УНН.
Перший небезпечний момент стався біля воріт господарів — півзахиснику Гарсії не вистачило точності при його спробі зі штрафної. На 35 хвилині “Сельта” відповіла дальньою спробою Буфаля. Теж повз площину.
Єдиний гол відбувся на 58 хвилині. Після розіграшу штрафного з центра поля відбувся закид на край штрафної, де Лагуардія в один дотик відпасував на автора забитого м’яча Піну — 0:1. Ібаі Гомес міг зняти усі питання в матчі ще раніше, але голкіпер “Сельти” перевів м’яч у поперечину.
Варто зазначити, що “Алавес” набрав 17 очок та випередив “Севілью” на один пал, очоливши таблицю.