"Алавес" виграв п'ятий матч та очолив іспанську Прімеру

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Дев’ятий тур чемпіонату Іспанії з футболу стартував баталією у Віго, де місцевий ФК “Сельта” поступився “Алавесу”, передає кореспондент УНН.

Перший небезпечний момент стався біля воріт господарів — півзахиснику Гарсії не вистачило точності при його спробі зі штрафної. На 35 хвилині “Сельта” відповіла дальньою спробою Буфаля. Теж повз площину.

Єдиний гол відбувся на 58 хвилині. Після розіграшу штрафного з центра поля відбувся закид на край штрафної, де Лагуардія в один дотик відпасував на автора забитого м’яча Піну — 0:1. Ібаі Гомес міг зняти усі питання в матчі ще раніше, але голкіпер “Сельти” перевів м’яч у поперечину.

Варто зазначити, що “Алавес” набрав 17 очок та випередив “Севілью” на один пал, очоливши таблицю.

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