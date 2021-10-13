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Акції Apple впали через побоювання щодо виробництва iPhone 13

Акції Apple впали через побоювання щодо виробництва iPhone 13

Київ • УНН

 • 22955 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Акції Apple впали у вівторок після повідомлень про можливе скорочення планів з виробництва iPhone 13 через тривалу нестачу комп'ютерних чіпів у світі, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Гігант у сфері електроніки очікував випустити 90 мільйонів iPhone в останньому кварталі 2021 року, повідомляє Bloomberg.

Однак тепер Apple повинна була повідомити своїм партнерам, що загальна кількість буде менше на цілих 10 мільйонів одиниць, повідомили джерела діловому виданню.

Акції Apple впали на 1,2% після закриття торгів на тлі цих новин.

Виробники напівпровідників Broadcom і Texas Instruments також впали на 1%, на тлі того, як джерела повідомили, що вони з усіх сил намагалися вчасно поставити Apple достатню кількість мікросхем.

Доповнення

У вересні Apple випустила чотири нові моделі iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. 

9 жовтня в Україну прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше ніж 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13. Державна митна служба зазначила, що загалом прибула партія вартістю близько 7,5 млн доларів.

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