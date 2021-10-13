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Акции Apple упали из-за опасений по производству iPhone 13

Акции Apple упали из-за опасений по производству iPhone 13

Киев  •  УНН

 • 22949 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Акции Apple упали во вторник после сообщений о возможном сокращении планов по производству iPhone 13 из-за продолжающейся нехватки компьютерных чипов в мире, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Гигант в сфере электроники ожидал выпустить 90 миллионов iPhone в последнем квартале 2021 года, сообщает Bloomberg.

Однако теперь Apple должна была сообщить своим партнерам, что общее количество будет меньше на целых 10 миллионов единиц, сообщили источники деловому изданию.

Акции Apple упали на 1,2% после закрытия торгов на фоне этих новостей.

Производители полупроводников Broadcom и Texas Instruments также упали на 1%, на фоне того, как источники сообщили, что они изо всех сил пытались вовремя поставить Apple достаточное количество микросхем.

Дополнение

В сентябре Apple выпустила четыре новые модели iPhone 13: iPhone 13 iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

9 октября в Украину прибыла первая официальная партия продукции компании Apple - более чем 8 тысяч новых смартфонов iPhone 13. Государственная таможенная служба отметила, что в целом прибыла партия стоимостью около 7,5 миллиона долларов.

Украинские Национальные Новости

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