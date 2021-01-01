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Акціонери Tiffany схвалили продаж компанії власникові Louis Vuitton

Київ • УНН

 • 20115 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Акціонери виробника ювелірних виробів Tiffany схвалили продаж компанії за 15,8 млрд доларів концерну LVMH, що володіє брендами Louis Vuitton і Dior, повідомляє Reuters.

Акціонери Tiffany схвалили продаж компанії власникові Louis Vuitton

Під час засідання акціонерів 99% з них ухвалили угоду про продаж, перемовини щодо якої тривали понад рік та супроводжувалася судовою тяганиною.

За умовами угоди вартість однієї акції Tiffany становить 131,5 доларів.

Вперше про купівлю Tiffany LVMH оголосив в кінці 2019 року. Сума угоди повинна була становити 16 млрд доларів. Однак, коли почалася пандемія коронавірусу процес злиття зупинився. У вересні концерн оголосив, що відмовляється від покупки. Tiffany вимагала примусити LVMH виконати умови початкового договору, а LVMH звинувачував виробника прикрас в поганому управлінні компанією.

У LVMH очікують, що придбання Tiffany посилить ювелірний та годинниковий сегмент концерну, в якому вже представлені Bulgari та Tag Heuer.

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) – французька компанія – один з найбільших у світі виробників предметів розкоші. Концерн об’єднує такі бренди, як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.

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