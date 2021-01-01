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Акционеры Tiffany одобрили продажу компании владельцу Louis Vuitton

Киев • УНН

 • 20115 просмотра

КИЕВ. первое января. УНН. Акционеры производителя ювелирных изделий Tiffany одобрили продажу компании за 15,8 млрд долларов концерна LVMH, владеющая брендами Louis Vuitton и Dior, сообщает Reuters.

Акционеры Tiffany одобрили продажу компании владельцу Louis Vuitton

Во время заседания акционеров 99% из них приняли соглашение о продаже, переговоры по которому длились больше года и сопровождалась судебной волокитой.

По условиям соглашения стоимость одной акции Tiffany составляет 131,5 долларов.

Впервые о покупке Tiffany LVMH объявил в конце 2019 года. Сумма сделки должна была составить 16 млрд долларов. Однако, когда началась пандемия коронавируса процесс слияния остановился. В сентябре концерн объявил, что отказывается от покупки. Tiffany требовала заставить LVMH выполнить условия первоначального договора, а LVMH обвинял производителя украшений в плохом управлении компанией.

В LVMH ожидают, что приобретение Tiffany усилит ювелирный и часовой сегмент концерна, в котором уже представлены Bulgari и Tag Heuer.

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) - французская компания - один из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Концерн объединяет такие бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др.

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