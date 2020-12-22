Акторку Ірину Муравйову госпіталізували у важкому стані з COVID-19

"Акторку Ірину Муравйову госпіталізували з коронавірусом. Зірка "Карнавалу" відчула себе погано 10 грудня - поскаржилася на озноб, головний біль, температуру і першіння в горлі. За нашою інформацією, на наступний день вона здала тест на корону. Стан продовжував погіршуватися. 18 грудня Ірину Вадимівну госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували вірусну пневмонію і коронавірус. Зараз акторка знаходиться під постійним наглядом лікарів в палаті. За даними Mash, вона знаходиться в стані середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що 71-річна Ірина Муравйова стала відома завдяки фільмам "Москва сльозам не вірить", "Карнавал", "Найчарівніша і найпривабливіша" і серіалу "Не родись вродливою".

Нагадаємо, російського актора Олексія Гуськова включили в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.