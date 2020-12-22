Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19

"Актрису Ирина Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря - пожаловалась на озноб, головную боль, температуру и першение в горле. По нашей информации, на следующий день она сдала тест на корону. Состояние продолжало ухудшаться. 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас актриса находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отметим, что 71-летняя Ирина Муравьева стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и сериалу "Не родись красивой".

Напомним, российского актера Алексея Гуськова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.