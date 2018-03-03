Активісти з-під ВР заявили, що одного мітингувальника забрали на операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Одного з мітингувальників, яких після штурму наметового містечка на вулиці Грушевського в столиці доправили до лікарень Києва, забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню у столиці. Про це повідомили у спільноті у Facebook руху "Визволення", активісти якого перебували під ВР, передає УНН.
За їх даними, відомо про одинадцятьох активістів руху, яких забрали до медзакладів. "У всіх виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг. А у одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив", - повідомили у спільноті.
У русі вказали, що в міську клінічну лікарню Києва №17 відправили десять активістів руху.
"Одного активіста – Ореста Слободяна (позивний "Орест") – медики забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню", - повідомили у спільноті.
Нагадаємо, активісти під Печерським управлінням поліції у Києві повідомили, що в результаті сутичок під Верховною Радою, які сталися 3 березня зранку, 13 мешканців наметового містечка потрапили до лікарні.
В офісі Омбудсмена раніше повідомили, що 5 мешканців табору та 4 співробітника правоохоронних органів було госпіталізовано.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Затримали більше 100 осіб.
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