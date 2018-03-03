Активісти з-під ВР заявили, що одного мітингувальника забрали на операцію

КИЇВ. 3 березня. УНН. Одного з мітингувальників, яких після штурму наметового містечка на вулиці Грушевського в столиці доправили до лікарень Києва, забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню у столиці. Про це повідомили у спільноті у Facebook руху "Визволення", активісти якого перебували під ВР, передає УНН.