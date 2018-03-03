Активисты из-под ВР заявили, что одного митингующего забрали на операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Один из митингующих, которых после штурма палаточного городка на улице Грушевского в столице доставили в больницы Киева, забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу в столице. Об этом сообщили в сообществе в Facebook движения "Визволення", активисты которого находились под ВР, передает УНН.
По их данным, известно об одиннадцати активистам движения, которых забрали в медучреждения. "У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", - сообщили в сообществе.
В движении отметили, что в городскую клиническую больницу Киева №17 отправили десять активистов движения.
"Одного активиста - Ореста Слободяна (позывной "Орест") - медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу", - сообщили в сообществе.
Напомним, активисты под Печерским управлением полиции в Киеве сообщили, что в результате столкновений под Верховной Радой, которые произошли 3 марта утром, 13 жителей палаточного городка попали в больницу.
В офисе Омбудсмена ранее сообщили, что 5 жителей лагеря и 4 сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Задержали более 100 человек.
Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.
Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.