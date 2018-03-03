Активисты из-под ВР заявили, что одного митингующего забрали на операцию

КИЕВ. 3 марта. УНН. Один из митингующих, которых после штурма палаточного городка на улице Грушевского в столице доставили в больницы Киева, забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу в столице. Об этом сообщили в сообществе в Facebook движения "Визволення", активисты которого находились под ВР, передает УНН.