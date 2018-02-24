Активісти встановили намети біля будинку Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Активісти “Руху нових сил”, очільником якого є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, встановили намети біля будинку Генерального прокурора України Юрія Луценка і оголосили про безстроковий пікет. Про це повідомляє прес-служба партії, передає УНН.
“Активісти розбили біля будинку Луценка намет, оголосили про безстрокову акцію та закликали людей приєднуватись”, — йдеться у повідомленні.
Серед їхніх вимог — скасувати запобіжний захід соратнику М.Саакашвілі Северіону Дангадзе.
На паркані будівлі Генпрокурора розвісили плакати із фотографіями С.Дангадзе. За словами активістів, будинок охороняла велика кількість нацгвардійців та поліції.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Северіону Дангадзе, який є фігурантом у справі екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, яких обвинувачують у незаконному фінансувані акцій протесту в Києві щодо імпічменту Президенту України Петру Порошенку.