Активисты установили палатки возле дома Генпрокурора

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59505 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71606 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74509 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106145 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100027 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104327 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111326 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122752 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134255 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Активисты установили палатки возле дома Генпрокурора

Активисты установили палатки возле дома Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 18873 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Активисты "Движения новых сил", руководителем которого является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявили, что установили палатки у здания Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и объявили о бессрочный пикет. Об этом сообщает их пресс-служба, передает УНН.

"Активисты разбили возле дома Луценко палатку, объявили о бессрочной акции и призвали людей присоединяться", - говорится в сообщении.

Среди их требований - отменить меру пресечения соратнику М.Саакашвили Севериону Дангадзе.

На заборе дома Генпрокурора развесили плакаты с фотографиями С.Дангадзе. По словам активистов, дом охраняла большое количество нацгвардейцев и полиции.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Севериону Дангадзе, который является фигурантом по делу экс-губернатора Одесской области М.Саакашвили, которых обвиняют в незаконном финансирований акций протеста в Киеве по импичменту Президенту Украины Петру Порошенко.

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