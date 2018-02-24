Активисты установили палатки возле дома Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Активисты "Движения новых сил", руководителем которого является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявили, что установили палатки у здания Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и объявили о бессрочный пикет. Об этом сообщает их пресс-служба, передает УНН.
"Активисты разбили возле дома Луценко палатку, объявили о бессрочной акции и призвали людей присоединяться", - говорится в сообщении.
Среди их требований - отменить меру пресечения соратнику М.Саакашвили Севериону Дангадзе.
На заборе дома Генпрокурора развесили плакаты с фотографиями С.Дангадзе. По словам активистов, дом охраняла большое количество нацгвардейцев и полиции.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Севериону Дангадзе, который является фигурантом по делу экс-губернатора Одесской области М.Саакашвили, которых обвиняют в незаконном финансирований акций протеста в Киеве по импичменту Президенту Украины Петру Порошенко.