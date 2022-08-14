"Акордбанк" знаходиться в зоні ризику і незабаром може залишити ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Слідом за банком “Січ”, який НБУ визнав неплатоспроможним, ринок може залишити низка банків, серед яких “Акордбанк”. Це пов'язано з великими сумами рефінансування, які фінансова установа отримала від Нацбанку. Про це пише Forbes, передає УНН.
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За даними видання, “Акордбанк” перебуває серед банків, у яких, відповідно до звітності на початок червня, рефінансування становить понад третину зобов'язань, а ОВДП – понад третину активів.
Крім цього, “Акордбанк” знаходиться серед аутсайдерів у рейтингу стійкості банків профільного видання “Мінфін”. Він займає 27 рядок з 34. “Січ” у цьому рейтингу на 31 місці.
Незважаючи на такий хисткий стан, у лютому “Акордбанк” придбав інкасаторський бізнес у державного “Укргазбанку”. Зокрема було продано весь інкасаторський підрозділ “Укргазбанку”, 108 інкасаторських броньовиків та все необхідне обладнання та техніка. Тоді в “Акордбанку” заявили, що вирішили розвивати інкасаторський бізнес нещодавно, придбавши ліцензію у липні минулого року.
Сторони не розголошують вартість угоди, але, за даними інвесткомпанії Eavex Capital, вона могла становити 5-8 млн доларів. Угода була проведена без відкритого конкурсу. При цьому, за даними ЗМІ, в “Акордбанку” розуміли, що цей бізнес є збитковим і потребує великих фінансових вливань.
Зазначимо, що рефінансування «Акордбанку» становить 6 млрд грн, а його портфель, за даними НБУ, станом на квітень 2022 року не дотягував і до 2 млрд грн. Однак це не завадило банку робити великі вкладення.
Довідка
Акордбанк – банк, що належить чоловікові посла України в США Оксани Маркарової – Данилові Волинцю. Він має понад 70% акцій банку.