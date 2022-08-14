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"Аккордбанк" находится в зоне риска и в скором времени может покинуть рынок

Киев • УНН

 • 1310409 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Вслед за банком “Сич”, который НБУ признал неплатежеспособным, рынок может покинуть ряд банков, среди которых “Аккордбанк”. Это связано с крупными суммами рефинансирования, которые финансовое учреждение получило от Нацбанка. Об этом пишет Forbes, передаёт УНН

"Аккордбанк" находится в зоне риска и в скором времени может покинуть рынок

Детали

По данным издания, “Аккордбанк” находится в числе банков, у которых, согласно отчетности на начало июня, рефинансирование составляет более трети обязательств, а ОВГЗ – более трети активов.

Кроме этого, “Аккордбанк” находится в числе аутсайдеров в рейтинге устойчивости банков профильного издания “Минфин”. Он занимает 27 строчку из 34. “Сич” в этом рейтинге на 31 месте.

Несмотря на столь шаткое состояние, в феврале “Аккордбанк” приобрел инкассаторский бизнес у государственного “Укргазбанка”. В частности было продано все инкассаторское подразделение “Укргазбанка”, 108 инкассаторских броневиков и все необходимое оборудование и техника. Тогда в “Аккордбанке” заявили, что решили развивать инкассаторский бизнес недавно, приобретя лицензию в июле прошлого года.

Стороны не разглашают стоимость сделки, но, по данным инвесткомпании Eavex Capital, она могла составить 5-8 млн долларов. Соглашение было проведено без открытого конкурса. При этом, по данным СМИ, в “Аккордбанке” понимали, что этот бизнес является убыточным и требует больших финансовых вливаний. 

Отметим, что рефинансирование «Аккордбанка» составляет 6 млрд грн, а его портфель, по данным НБУ, состоянием на апрель 2022 года не дотягивал и до 2 млрд грн. Однако это не помешало банку делать крупные вложения.

Справка

Аккордбанк - банк, принадлежащий мужу посла Украины в США Оксаны Маркаровой - Даниилу Волынцу. Он владеет более 70% акций банка.

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