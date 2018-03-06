Ахтем Чийгоз: Місце Путіна у клітці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кримські татари закликали західну спільноту не визнавати результати виборів президента в Росії. Місце Володимира Путіна у клітці, а не серед представників цивілізованого світу. Таку думку висловив один з лідерів кримськотатарського народу, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз у Вільнюсі. Про це повідомляє Польське радіо, пише УНН.
На думку Чийгоза, західне співтовариство не повинно визнавати результатів майбутніх президентських виборів у Росії та повинно бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у цій країні, що відбудеться влітку 2018 року.
“Результати виборів не повинні бути визнані ні європейською, ні світовою спільнотою”, — - наголосив під час прес-конференції Чийгоз.
Він висловив думку, що місце президента Росії Путіна “у клітці, а не у цивілізованому світі”.
Лідер кримських татар також зазначив, що не можна “підтримувати проекти, що популяризують імідж Росії, наприклад спортивні змагання, такі, як майбутній Чемпіонат світу з футболу”.
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“Ми не повинні заохочувати іміджеві проекти, пов’язані, наприклад, зі спортивними заходами, такими, як майбутній Чемпіонат світу з футболу. Як може європейське співтовариство, європейські нації і народи, знаючи, що по сусідству в європейській державі Україна, гинуть тисячі невинних дітей і жінок, їздити в Росію, яка винна в цих злочинах, і брати участь у спортивних заходах? Наскільки потрібно втратити свою свідомість, свою гідність, щоб не поважати народ, який живе по сусідству і який опинився в такій великій біді?” — обурився Чийгоз.
Нагадаємо, лідери кримських татар Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров прибули до Литви у зв’язку з четвертою річницею захоплення Росією Криму. У понеділок вони зустрілися, зокрема, з президентом Литви Далією Ґрибаускайте.