Ахтем Чийгоз: Место Путина в клетке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Крымские татары призвали западное сообщество не признавать результаты выборов президента в России. Место Владимира Путина в клетке, а не среди представителей цивилизованного мира. Такое мнение высказал один из лидеров крымскотатарского народа, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз в Вильнюсе. Об этом сообщает Польское радио, пишет УНН.
По мнению Чийгоза, западное сообщество не должно признавать результатов предстоящих президентских выборов в России и должно бойкотировать Чемпионат мира по футболу в этой стране, который состоится летом 2018 года.
"Результаты выборов не должны быть признаны ни европейской, ни мировым сообществом", - отметил во время пресс-конференции Чийгоз.
Он высказал мнение, что место президента России Путина "в клетке, а не в цивилизованном мире".
Лидер крымских татар также отметил, что нельзя "поддерживать проекты, популяризирующие имидж России, например спортивные соревнования, такие, как предстоящий Чемпионат мира по футболу".
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"Мы не должны поощрять имиджевые проекты, связанные, например, со спортивными мероприятиями, такими, как предстоящий Чемпионат мира по футболу. Как может европейское сообщество, европейские нации и народы, зная, что по соседству в европейском государстве Украина, гибнут тысячи невинных детей и женщин, ездить в Россию, которая повинна в этих преступлениях, и участвовать в спортивных мероприятиях? Насколько нужно потерять свое сознание, свое достоинство, чтобы не уважать народ, который живет по соседству и оказавшийся в такой большой беде?", - возмутился Чийгоз.
Напомним, лидеры крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров прибыли в Литву в связи с четвертой годовщиной захвата Россией Крыма. В понедельник они встретились, в частности, с президентом Литвы Далией Грибаускайте.