Академія імені Чайковського наразі не перейменовуватиметься: реакція мінкульта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колектив київської Національної музичної академії відклав питання про виключення імені російського композитора Пєтра Чайковського з її назви. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловив своє розчарування, пише УНН.
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“Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще розбиратися, чи варто прибрати ім’я Чайковського із назви відомого музичного вищого навчального закладу України”, — написав Ткаченко у себе в Telegram.
Міністр зауважив, що усунути ім’я Чайковської консерваторії рекомендував і профільний комітет Верховної Ради.
“Питання навіть не в тому, чиє ім’я має носити цей заклад, це питання маркерів, якими ми позначаємо свій освітній та культурний простір”, — зазначив Ткаченко.
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