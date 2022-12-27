Академія імені Чайковського наразі не перейменовуватиметься: реакція мінкульта

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“Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще розбиратися, чи варто прибрати ім’я Чайковського із назви відомого музичного вищого навчального закладу України”, — написав Ткаченко у себе в Telegram.

Міністр зауважив, що усунути ім’я Чайковської консерваторії рекомендував і профільний комітет Верховної Ради.

“Питання навіть не в тому, чиє ім’я має носити цей заклад, це питання маркерів, якими ми позначаємо свій освітній та культурний простір”, — зазначив Ткаченко.

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