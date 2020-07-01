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Airbus скоротить 15 тисяч робочих місць у зв'язку з пандемією коронавірусу

Airbus скоротить 15 тисяч робочих місць у зв'язку з пандемією коронавірусу

Київ • УНН

 • 13033 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський авіакосмічний концерн Airbus має намір до літа 2021 року скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту на літаки в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Таким чином, роботу втратить кожен шостий співробітник галузі транспортних літаків - найважливішої і великої в Airbus.

Тільки в Німеччині протягом найближчих 12 місяців повинні бути скорочені 5100 місць, у Франції - ще 5000.

"Airbus зіткнувся з найважчою кризою, в якій коли-небудь опинялася галузь", - пояснив цей крок головний виконавчий директор компанії Гійом Фори.

Нагадаємо, США підвищують мита на літаки з Євросоюзу.

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