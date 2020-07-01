Airbus скоротить 15 тисяч робочих місць у зв'язку з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський авіакосмічний концерн Airbus має намір до літа 2021 року скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту на літаки в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Таким чином, роботу втратить кожен шостий співробітник галузі транспортних літаків - найважливішої і великої в Airbus.
Тільки в Німеччині протягом найближчих 12 місяців повинні бути скорочені 5100 місць, у Франції - ще 5000.
"Airbus зіткнувся з найважчою кризою, в якій коли-небудь опинялася галузь", - пояснив цей крок головний виконавчий директор компанії Гійом Фори.
Нагадаємо, США підвищують мита на літаки з Євросоюзу.