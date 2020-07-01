Airbus сократит 15 тысяч рабочих мест в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский авиакосмический концерн Airbus намерен к лету 2021 года сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Таким образом, работу потеряет каждый шестой сотрудник отрасли транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus.
Только в Германии в течение ближайших 12 месяцев должны быть сокращены 5100 мест, во Франции - еще 5000.
"Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - объяснил этот шаг главный исполнительный директор компании Гийом Фори.
Напомним, США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза.