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Airbus сократит 15 тысяч рабочих мест в связи с пандемией коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский авиакосмический концерн Airbus намерен к лету 2021 года сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Таким образом, работу потеряет каждый шестой сотрудник отрасли транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus.

Только в Германии в течение ближайших 12 месяцев должны быть сокращены 5100 мест, во Франции - еще 5000.

"Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - объяснил этот шаг главный исполнительный директор компании Гийом Фори.

Напомним, США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза.

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