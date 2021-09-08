Агрохолдинг "Кернел" перераховує мінімум податків до бюджету: у Раді звернули увагу

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"Кернел" за підсумками останнього маркетингового року відзвітував про 400 млн дол. прибутку. Однак за сумою сплати податків агрохолдинг займає 147-ме місце", - зазначив політик.

Варто додати, що при цьому засновник "Кернел" Андрій Веревський входить у ТОП-20 найбагатших українців зі статками в 520 млн доларів.

Збагачується він на експорті сировини (зерно) і продажу соняшникової олії, яка в Україні коштує в два рази дорожче, ніж в сусідній Польщі.

Антимонопольний комітет України, який повинен припиняти зловживання монопольним становищем, вже 5 років проводить розслідування на ринку соняшникової олії, але офіційний вердикт, очевидно, навмисне не виносить.

Відзначимо, що агрохолдинг "Кернел" агресивно поводиться щодо інших учасників ринку не тільки в частині олії, але і земельних відносин. Регулярно з різних регіонів України надходять скарги на рейдерські захоплення з боку "Кернел" і фальсифікацію договорів оренди. Наприклад, дідусеві з Хмельницької області довелося "воскреснути", щоб підписати договір з компанією Веревського.

Останні роки "Кернел" став систематично ухилятися від виплат боргів партнерам. Наприклад, з 2018 року Веревський не може погасити борг перед Михайлом Стадником та іншими продавцями "Стіомі Холдінг" у розмірі 35 млн доларів.

Але навіть порівняно дрібні суми боргу "Кернел" виплачувати відмовлятися.

Стадник підозрює, що у "Кернел" просто немає грошей і йому загрожує дефолт.

"Або у "Кернел" немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт", - зазначив Стадник на пресконференції.

Крім Стадника з "Кернел" судиться сім'я покійного Валерія Давиденка, у якої "Кернел" відібрав агрокомпанію "Агродім".

З судових матеріалів відомо, що Андрій Веревський в особі своєї довіреної особи Ірини Хомайко і компанії КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" заволодів 76% частки "Агродому" нібито за договором купівлі-продажу з Валентиною Давиденко, матір'ю Валерія, яка до цього була 100% власником їх сімейної компанії. Однак Валентина Давиденко запевняє, що жодного договору із зазначеними людьми не підписувала і гроші за нібито продану частку не отримувала.

У справу вже втрутилися слідство і прокуратура, які вбачають ймовірне рейдерське захоплення з боку людей Веревського і ініціювали кримінальний арешт майна і землі "Агродому", щоб зловмисники не встигли заволодіти чужим майном.

Раніше вдова Давиденко Людмила заявила, що "Кернел" зібрав урожай їх компанії "Агродім" на суму 25-30 млн доларів. Тому, не виключено, що Веревському доведеться повертати і ці кошти.