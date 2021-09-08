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Агрохолдинг "Кернел" перераховує мінімум податків до бюджету: у Раді звернули увагу

Агрохолдинг "Кернел" перераховує мінімум податків до бюджету: у Раді звернули увагу

Київ • УНН

 • 28812 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського формує надприбуток за рахунок мінімальних відрахувань податків до бюджету. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, передає УНН.

Деталі

"Кернел" за підсумками останнього маркетингового року відзвітував про 400 млн дол. прибутку. Однак за сумою сплати податків агрохолдинг займає 147-ме місце", - зазначив політик.

Варто додати, що при цьому засновник "Кернел" Андрій Веревський входить у ТОП-20 найбагатших українців зі статками в 520 млн доларів.

Збагачується він на експорті сировини (зерно) і продажу соняшникової олії, яка в Україні коштує в два рази дорожче, ніж в сусідній Польщі.

Антимонопольний комітет України, який повинен припиняти зловживання монопольним становищем, вже 5 років проводить розслідування на ринку соняшникової олії, але офіційний вердикт, очевидно, навмисне не виносить.

Відзначимо, що агрохолдинг "Кернел" агресивно поводиться щодо інших учасників ринку не тільки в частині олії, але і земельних відносин. Регулярно з різних регіонів України надходять скарги на рейдерські захоплення з боку "Кернел" і фальсифікацію договорів оренди. Наприклад, дідусеві з Хмельницької області довелося "воскреснути", щоб підписати договір з компанією Веревського.

Останні роки "Кернел" став систематично ухилятися від виплат боргів партнерам. Наприклад, з 2018 року Веревський не може погасити борг перед Михайлом Стадником та іншими продавцями "Стіомі Холдінг" у розмірі 35 млн доларів.
Але навіть порівняно дрібні суми боргу "Кернел" виплачувати відмовлятися.

Стадник підозрює, що у "Кернел" просто немає грошей і йому загрожує дефолт.

"Або у "Кернел" немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт", - зазначив Стадник на пресконференції.

Крім Стадника з "Кернел" судиться сім'я покійного Валерія Давиденка, у якої "Кернел" відібрав агрокомпанію "Агродім".

З судових матеріалів відомо, що Андрій Веревський в особі своєї довіреної особи Ірини Хомайко і компанії КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" заволодів 76% частки "Агродому" нібито за договором купівлі-продажу з Валентиною Давиденко, матір'ю Валерія, яка до цього була 100% власником їх сімейної компанії. Однак Валентина Давиденко запевняє, що жодного договору із зазначеними людьми не підписувала і гроші за нібито продану частку не отримувала.

У справу вже втрутилися слідство і прокуратура, які вбачають ймовірне рейдерське захоплення з боку людей Веревського і ініціювали кримінальний арешт майна і землі "Агродому", щоб зловмисники не встигли заволодіти чужим майном.

Раніше вдова Давиденко Людмила заявила, що "Кернел" зібрав урожай їх компанії "Агродім" на суму 25-30 млн доларів. Тому, не виключено, що Веревському доведеться повертати і ці кошти.

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