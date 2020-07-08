"Агробізнес" обіграв "Рух" та очолив чемпіонат Першої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Винниках відбувся перенесений поєдинок 20 туру Першої ліги України за участі господарів поля “Руху” та гостей — “Агробізнесу”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
На голи Юрія Копини і Івана Брікнера у першому таймі у “Агробізнесу” знайшлася відповідь тільки у Миколи Когута. По перерві гості були вдалішими і завдяки м’ячам Семенця та Івана Когута вирвали виграш — 2:3.
Примітно, що на 90 хвилині господарі залишилися у меншості через вилучення Тараса Саківа.
Відзначимо, у турнірній таблиці “Агробізнес” набрав 46 очок і вийшов у лідери. На 2 очки відстають “Металіст 1925” та “Інгулець”. “Рух” поки шостий із 40 пунктами, але зможе піднятися у випадку виграшу другого перенесеного поєдинку.