Агресія Росії проти України це частина великого плану дестабілізації Заходу - прем'єр Польщі

"Агресія Росії проти України похитнула архітектуру безпеки Центрально-Східної Європи. Вона була теж частиною більшого плану дестабілізації Заходу. Кілька років перед цим ціллю такої ж атаки стала Грузія. Це виразно показує, що дії Росії не є випадковими, а становлять частину опрацьованої стратегії. Єдиною виною цих держав був вибір європейської моделі економіки та політики. Це показує, що безпека східного партнерства Європи є питанням для всього Європейського Союзу такою ж мірою, як безпека нашого південного сусідства", - сказав він.



Як повідомляв УНН, Європейському союзу не потрібен газопровід "Північний потік-2", котрий дає Росії сильне знаряддя впливу не тільки на європейську економіку, але й на європейську політику. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбургу.