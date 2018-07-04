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Агресія Росії проти України це частина великого плану дестабілізації Заходу - прем'єр Польщі

Агресія Росії проти України це частина великого плану дестабілізації Заходу - прем'єр Польщі

Київ • УНН

 • 8965 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що одну з найбільших загроз сьогодення становить агресивна політика Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Агресія Росії проти України похитнула архітектуру безпеки Центрально-Східної Європи. Вона була теж частиною більшого плану дестабілізації Заходу. Кілька років перед цим ціллю такої ж атаки стала Грузія. Це виразно показує, що дії Росії не є випадковими, а становлять частину опрацьованої стратегії. Єдиною виною цих держав був вибір європейської моделі економіки та політики. Це показує, що безпека східного партнерства Європи є питанням для всього Європейського Союзу такою ж мірою, як безпека нашого південного сусідства", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Європейському союзу не потрібен газопровід "Північний потік-2", котрий дає Росії сильне знаряддя впливу не тільки на європейську економіку, але й на європейську політику. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбургу.

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Українські Національні Новини

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